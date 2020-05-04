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鹿児島県、休業要請は規模縮小し継続

(2020/05/04 17:41)
南日本新聞ニュース
　新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が５月３１日まで延長されるのを受け、鹿児島県の三反園訓知事は４日、休業要請については規模を縮小して継続する意向を示した。対象となる施設の種類や協力金は５日に発表する予定。

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