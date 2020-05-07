TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業 農業

女性農業者の企画募集　鹿児島県、最大１５万円助成

(2020/05/07 13:00)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は、女性農業者による特産品ＰＲや新商品開発の企画提案を募集している。女性の農業経営や、地域の担い手としての活躍を促進する狙い。１個人・団体当たり上限１５万円を助成する。
　マルシェや農場体験、ツアーを通し農産物の魅力を紹介したり、菓子店やホテルシェフ、学生らと商品を試作したりといった事業が対象。２０１７年度に始まり１９年度までに１１団体が採択された。
　今回から女性農業経営士、認定農業者であれば個人でも応募できるようになった。申し込みは、県ホームページから企画提案書など必要書類をダウンロードし、２２日（必着）までに県経営技術課＝099(286)3148＝に提出する。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ