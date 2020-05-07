女性農業者の企画募集 鹿児島県、最大１５万円助成
(2020/05/07 13:00)
マルシェや農場体験、ツアーを通し農産物の魅力を紹介したり、菓子店やホテルシェフ、学生らと商品を試作したりといった事業が対象。２０１７年度に始まり１９年度までに１１団体が採択された。
今回から女性農業経営士、認定農業者であれば個人でも応募できるようになった。申し込みは、県ホームページから企画提案書など必要書類をダウンロードし、２２日（必着）までに県経営技術課＝099(286)3148＝に提出する。
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