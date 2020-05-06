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１０万円給付金オンライン申請　鹿児島市７日から

郵送は６月から受け付け
(2020/05/06 21:00)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は５日、新型コロナウイルス感染拡大を受けた全国民への一律１０万円の給付金について、マイナンバーカードを使ったオンライン申請を７日から受け付け、１８日に給付を始めると発表した。

　郵送による申請は６月１日から受け付け、６月中旬からの給付を見込む。５月下旬に申請書を郵送する。

　３～５月のいずれかの売上高が前年同月比で２０％以上５０％未満減った個人事業主などに支給する「事業継続支援金」申請は１１日から原則郵送で受け付ける。支給開始は２２日。

　サンサンコールかごしま＝０９９（８０８）３３３３。

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