１０万円給付金オンライン申請 鹿児島市７日から
郵送は６月から受け付け
(2020/05/06 21:00)
郵送による申請は６月１日から受け付け、６月中旬からの給付を見込む。５月下旬に申請書を郵送する。
３～５月のいずれかの売上高が前年同月比で２０％以上５０％未満減った個人事業主などに支給する「事業継続支援金」申請は１１日から原則郵送で受け付ける。支給開始は２２日。
サンサンコールかごしま＝０９９（８０８）３３３３。
- 次亜塩素酸水７日から無料提供 鹿児島市のホシザキ南九 (05/06 22:00)
- １０万円給付金オンライン申請 鹿児島市７日から (05/06 21:00)
- 端午の節句テーマに３００点 鹿児島市の和雑貨ギャラリー (05/06 21:00)
- 楽しく木彫り３０点 ＪＲ鹿児島中央駅の市民ギャラリー (05/06 20:30)
- 桜島小みかんワイン発売 マックスバリュで限定１２００本 本坊商店 (05/06 20:00)
- 学校再開 南さつま、奄美市などは７日から (05/06 17:30)
- テークアウトのぼり旗、飲食店へ無償提供 いちき串木野の亀崎染工 (05/06 13:00)
- 営業再開 マルヤガーデンズ７日、山形屋１３日 (05/06 11:30)
- コロナ禍で人権侵害防止ＣＭ制作 鹿児島県 (05/06 11:00)
- カラオケボックスなど４業種の休業要請２０日まで延長 (05/06 10:30)
- 外国人宿泊９５％減 ３月鹿児島県内 (05/06 10:00)
- 鹿児島県にマスク１万枚寄贈 九州電力 (05/06 09:00)
- ツイッターで和みを 鹿児島市 (05/06 08:00)
- ＮＯ「密」で遊べ「こどもの日」 鹿児島市のマリンポート (05/06 06:30)
- 伊佐米の豊作願い水神祭 菱刈土地改良区 (05/05 23:00)
- 新本店ビル内「よかど鹿児島」開業延期 鹿児島銀行 (05/05 22:30)
- 初夏告げる甘み 桜島のビワ出荷ピーク (05/05 22:00)
- アコウと競演 フジ色鮮やか 坊津・秋目 (05/05 21:00)
- 低空飛行目撃 最多８６件 鹿児島県内１９年度 (05/05 20:30)
- 巣ごもり対策にラジオ体操を 出水・元町自治会、防災無線で放送 (05/05 20:00)
- 湯上りにくつろぎ家具 加治木工業高生が製作 姶良市営龍門滝温泉 (05/05 13:00)
- 自宅学習向け授業、ユーチューブで公開 都城市教委 (05/05 11:00)
- 鹿児島県休業要請 ４業種に限り２０日まで (05/05 10:22)
- 献血会場でコロナ対策グッズ配布 霧島 (05/05 10:00)
- こども園内で茶摘み体験 いちき串木野 (05/05 09:00)
- 町内会が高齢者に手作りマスク 鹿屋・祓川 (05/05 08:00)
- ５日は立夏 マロニエ赤く 鹿児島市 (05/05 06:30)
- 鹿児島県、休業要請縮小し継続 県立学校は１１日再開へ (05/04 23:00)
- コロナに負けない！ オープンバスでＰＲ 鹿児島市の観光会社 (05/04 22:30)
- 出水舞台のゲームアプリ開発、配信 地元サークル (05/04 22:00)