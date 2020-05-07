公共施設７日から随時再開　鹿児島県・鹿児島市

(2020/05/07 09:30)

鹿児島県は５日、利用を休止していた県の公共施設について、離島など５カ所を除き、７日から営業を随時再開すると発表した。同日再開する主な施設は、歴史・美術センター黎明館、県立図書館・博物館、フラワーパークかごしま、県体育館・武道館など。休止を続ける施設は南大隅町の大泊野営場、屋久島町の屋久島環境文化村センターと屋久島環境文化研修センター、奄美市の奄美少年自然の家と奄美パーク。「医療提供体制が整っていない離島事情と、県外客の利用が把握しにくい面を考慮した」としている。休止期間は未定。鹿児島市は７日に市立美術館、図書館、科学館などを再開する一方、かごしま水族館、平川動物公園、桜島の展望所といった県外客が見込まれる施設は３１日まで休止する。