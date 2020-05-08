鹿児島県、初のウェブ企業説明会 １８日～２２日
(2020/05/08 13:00)
学生は参加したい企業を事前登録し、ウエブ上で説明を聞き、チャット形式で質問する。１コマ３０分。５回線を使って１日４０社、５日間で２００社が参加する予定。何社でも申し込める。参加費無料で履歴書も不要。登録は１日開始した。
県雇用労政課の坂口伊智郎課長は「今は感染防止の観点から通常の就職活動ができる状態ではない。今回の取り組みを役立ててほしい」と話している。
詳細は県のホームページ＝http://www.pref.kagoshima.jp/af04/sokushin/gousetu/r2web.html＝で確認できる。
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