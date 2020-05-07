疫病退散、校庭に巨大アマビエ 鹿児島市・中郡小
(2020/05/07 22:00)
こどもの日の５日、鹿児島市の中郡小学校（３７２人）のおやじの会のメンバーら約２０人が、疫病退散に御利益があると伝わる半人半魚の妖怪「アマビエ」の巨大地上絵を校庭に描いた。新型コロナウイルスの影響で自宅待機が続く児童に夢と希望と安心を与えようと企画。地上絵は専門業者がドローンで空撮し、写真を全児童にお守りとして配る。
完成した妖怪アマビエの巨大地上絵＝鹿児島市の中郡小学校（エアリアルワークス提供）
企画には薩摩剣士隼人を運営する一般社団法人チェスト連合が全面協力。外山雄大代表理事（５０）の技術指導の下、縦３５メートル、横２５メートルのアマビエをデザインした。
当日は「３密」を避けるため、会のメンバーらと報道関係者のみが参加。校庭を碁盤の目状に仕切った５メートル四方のブロックに下書きし、ゆるキャラ風「アマビエ様」と「薩摩剣士隼人」が消石灰で白線を引いて仕上げ、３時間がかりで完成させた。
おやじの会の原口幸子会長（３９）は「素人集団ながら、いい作品ができた。病は気から。気分が晴れれば元気になり笑顔が広がる。中郡小から元気を発信したい」と話した。
制作過程の動画は「アマビエえかきうた」として編集し、インターネットの動画投稿サイトで公開する予定という。
空撮のため飛び立つドローン＝鹿児島市の中郡小学校
- ノカイドウ満開迎える えびの高原 (05/07 22:30)
- 疫病退散、校庭に巨大アマビエ 鹿児島市・中郡小 (05/07 22:00)
- 鹿児島県内、今季初の真夏日 さつま・柏原で３０．４度 (05/07 21:00)
- 「住民に笑顔と癒やしを」 湧水町にランの花束贈る さつま町の業者 (05/07 20:30)
- 免許更新停止１０日まで延長 鹿児島県警 (05/07 20:00)
- 女性農業者の企画募集 鹿児島県、最大１５万円助成 (05/07 13:00)
- 鹿児島出身の都内大学生 親の仕送り身に染みる (05/07 11:30)
- 外出自粛影響か 家庭ごみ増加 ３月鹿児島市内 (05/07 11:00)
- 新型コロナ、九州全域「悪影響」８割 商議所青年部３月調査 (05/07 10:00)
- 公共施設７日から随時再開 鹿児島県・鹿児島市 (05/07 09:30)
- 介護支援専門員がマスク作り伝授 指宿 (05/07 09:00)
- 離島の災害対応強化で協定 鹿児島銀行など３金融機関 (05/07 08:00)
- 大だこデザイン募集 祭り延期で呼び掛け 川内ＪＣ (05/07 06:30)
- 打倒コロナ！ 子ども用マスク手作り さつまの女性団体 (05/06 23:00)
- ふるさと納税で帰省自粛の学生応援 小林市 (05/06 22:30)
- 次亜塩素酸水７日から無料提供 鹿児島市のホシザキ南九 (05/06 22:00)
- １０万円給付金オンライン申請 鹿児島市７日から (05/06 21:00)
- 端午の節句テーマに３００点 鹿児島市の和雑貨ギャラリー (05/06 21:00)
- 楽しく木彫り３０点 ＪＲ鹿児島中央駅の市民ギャラリー (05/06 20:30)
- 桜島小みかんワイン発売 マックスバリュで限定１２００本 本坊商店 (05/06 20:00)
- 学校再開 南さつま、奄美市などは７日から (05/06 17:30)
- テークアウトのぼり旗、飲食店へ無償提供 いちき串木野の亀崎染工 (05/06 13:00)
- 営業再開 マルヤガーデンズ７日、山形屋１３日 (05/06 11:30)
- コロナ禍で人権侵害防止ＣＭ制作 鹿児島県 (05/06 11:00)
- カラオケボックスなど４業種の休業要請２０日まで延長 (05/06 10:30)
- 外国人宿泊９５％減 ３月鹿児島県内 (05/06 10:00)
- 鹿児島県にマスク１万枚寄贈 九州電力 (05/06 09:00)
- ツイッターで和みを 鹿児島市 (05/06 08:00)
- ＮＯ「密」で遊べ「こどもの日」 鹿児島市のマリンポート (05/06 06:30)
- 伊佐米の豊作願い水神祭 菱刈土地改良区 (05/05 23:00)