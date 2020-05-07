疫病退散、校庭に巨大アマビエ　鹿児島市・中郡小

(2020/05/07 22:00)

完成した妖怪アマビエの巨大地上絵＝鹿児島市の中郡小学校（エアリアルワークス提供）

空撮のため飛び立つドローン＝鹿児島市の中郡小学校

こどもの日の５日、鹿児島市の中郡小学校（３７２人）のおやじの会のメンバーら約２０人が、疫病退散に御利益があると伝わる半人半魚の妖怪「アマビエ」の巨大地上絵を校庭に描いた。新型コロナウイルスの影響で自宅待機が続く児童に夢と希望と安心を与えようと企画。地上絵は専門業者がドローンで空撮し、写真を全児童にお守りとして配る。企画には薩摩剣士隼人を運営する一般社団法人チェスト連合が全面協力。外山雄大代表理事（５０）の技術指導の下、縦３５メートル、横２５メートルのアマビエをデザインした。当日は「３密」を避けるため、会のメンバーらと報道関係者のみが参加。校庭を碁盤の目状に仕切った５メートル四方のブロックに下書きし、ゆるキャラ風「アマビエ様」と「薩摩剣士隼人」が消石灰で白線を引いて仕上げ、３時間がかりで完成させた。おやじの会の原口幸子会長（３９）は「素人集団ながら、いい作品ができた。病は気から。気分が晴れれば元気になり笑顔が広がる。中郡小から元気を発信したい」と話した。制作過程の動画は「アマビエえかきうた」として編集し、インターネットの動画投稿サイトで公開する予定という。