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奄美地方が梅雨入り

(2020/05/10 11:33)
南日本新聞ニュース
　鹿児島地方気象台は１０日午前１１時、奄美地方が梅雨入りしたとみられる、と発表した。平年より１日、昨年より４日早い。梅雨入りは奄美地方が全国で初めて。
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