事業支援金で専用ダイヤル 鹿児島市、１１日から
新型コロナ
(2020/05/11 09:07)
支援金は、３～５月のいずれかの売上高が前年同月比で２０％以上～５０％未満減少した市内の中小企業・個人事業主（第３次産業）が対象。最大で３０万円給付する。原則郵送で６月３０日までに申請する（当日消印有効）。
小売業や飲食、サービス業など対象業種（２１５）をはじめ、制度の詳細は市のホームページに掲載。産業支援課は「事前にホームページで情報を整理したり、税理士に相談したりしてスムーズな給付に協力してほしい」と呼び掛けている。
午前８時半～午後５時１５分（土日祝休み）。専用ダイヤル＝０９９（８０３）８６７０。
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