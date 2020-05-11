事業支援金で専用ダイヤル 鹿児島市、１１日から

新型コロナ

(2020/05/11 09:07)

鹿児島市は、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に給付する事業継続支援金の問い合わせ専用ダイヤルを、１１日から開設する。支援金は、３～５月のいずれかの売上高が前年同月比で２０％以上～５０％未満減少した市内の中小企業・個人事業主（第３次産業）が対象。最大で３０万円給付する。原則郵送で６月３０日までに申請する（当日消印有効）。小売業や飲食、サービス業など対象業種（２１５）をはじめ、制度の詳細は市のホームページに掲載。産業支援課は「事前にホームページで情報を整理したり、税理士に相談したりしてスムーズな給付に協力してほしい」と呼び掛けている。午前８時半～午後５時１５分（土日祝休み）。専用ダイヤル＝０９９（８０３）８６７０。