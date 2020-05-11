コロナ禍の買い物弱者支援へ移動販売先拡充　出水市

(2020/05/11 22:00)

移動販売車の商品を買い求める住民ら＝出水市高尾野町江内

出水市は１１日、新型コロナウイルス感染防止のため外出を自粛し買い物に困っている高齢者対策に、山間部や郊外の団地など３０カ所で移動販売事業を始めた。住民らは食品や日用品を買い求め「助かる」と喜んでいた。市によると、買い物弱者の利便性向上や不安解消を目的に、１３カ所で昨年始めた同事業を拡充。スーパーが近隣にない自治会の大半を対象にした。地域興しグループの「イズミライプロジェクト」が業務を受託し販売車を走らせる。代表の小原大成さん（４５）がオーナーを務めるコンビニの商品や地元食材を主体に、総菜や漬物、洗剤などのほか、需要の多いマスクや消毒液など約２００種取り扱う。各自治公民館を週１回訪ね、１０～２０分販売する。１１日は新規７カ所を含む１２カ所を巡回。同市高尾野の平坊自治公民館では約２０人が到着を待ち構えた。パンやカップ麺を買った農業浜畑愛子さん（９３）は「いつもはデイサービスのついでに買い物ができていたが、自粛していたのでありがたい」と話した。