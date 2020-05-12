鹿児島県の休業協力金申請開始 問い合わせ相次ぐ
(2020/05/12 09:00)
県の要請に応じて４月２５日～５月６日の計１２日間に、休業や営業時間短縮に協力した中小企業や個人事業主が対象で、最大３０万円。支給開始は５月下旬を予定している。簡易書留またはレターパックでの申し込みとなり、当日消印有効で６月３０日まで受け付ける。申請書類は県のホームページのほか、地域振興局や支庁、商工会議所などでも入手できる。
専用相談窓口＝０９９（２８６）２５８０＝は午前９時～午後６時。
- 鹿児島県の休業協力金申請開始 問い合わせ相次ぐ (05/12 09:00)
- 子ども食堂が弁当１００円で提供 鹿屋 (05/12 09:00)
- 鹿児島県にマスク１万枚贈る 地元のダンスボーカル集団 (05/12 08:00)
- 春ソバの花満開 西之表・安城 (05/12 06:30)
- 池のほとりに憩いの場 植松さん、指宿の実家跡整備 (05/11 23:00)
- 甘い香り バラ見頃 鹿児島市の吉野公園 (05/11 22:30)
- コロナ禍の買い物弱者支援へ移動販売先拡充 出水市 (05/11 22:00)
- ドアノブ触れずに開閉ＯＫ 高校生が感染対策補助具 (05/11 21:30)
- 児童生徒ら守るツールに 危険箇所マップを志布志市に寄贈 ゼンリン (05/11 21:00)
- 加世田カボチャ収穫始まる (05/11 20:30)
- 「日誌」でゲーム・スマホ依存対策 さつま町教委がネット販売 (05/11 20:00)
- 聴覚障害者ら困惑「マスクで表情読み取れない」 (05/11 16:30)
- 和泊町在住の新型コロナ感染の男性退院 (05/11 13:00)
- 街の風景など作品集に 鹿児島市の恒吉さん定年機に自費出版 (05/11 11:00)
- 心一つに、青と黄のリボンで応援 鹿児島市 (05/11 10:00)
- 事業支援金で専用ダイヤル 鹿児島市、１１日から (05/11 09:07)
- 屋久島観光を盛り上げよう 屋久高生がツイッター発信 (05/11 09:00)
- 「大変なときにいつもありがとう」 ごみ収集作業員に感謝の手紙 (05/11 08:00)
- 川内川白濁 えびの・長江川から取水を開始 ３年ぶり稲作可能に (05/11 06:30)
- オセモコ初のネット説明会 特派員、取材方法学ぶ (05/10 23:00)
- 国体障スポ応援、特別デザインの玄関マット寄贈 いちき串木野 (05/10 22:30)
- 奄美梅雨入り 全国で最も早く (05/10 22:00)
- 先払い商品券発行で地元飲食店を応援 姶良 (05/10 21:00)
- コロナ終息願いサプライズ花火 枕崎 (05/10 20:30)
- 「春の風物詩」 赤く染まる笠沙の海 (05/10 20:00)
- １０日から愛鳥週間 フクロウひな元気に巣立ち 南九州 (05/10 13:00)
- 奄美地方が梅雨入り (05/10 11:33)
- 「ＭｒゆうちゃんＴＶ」 数学教師の動画好評 鹿児島玉龍高 (05/10 11:00)
- 長期休業中に従業員が「砂かけ」研修 指宿 (05/10 10:00)
- 自然や科学に興味を コロナ禍受けオンライン授業開始 喜界島 (05/10 09:00)