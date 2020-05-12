鹿児島県の休業協力金申請開始 問い合わせ相次ぐ

(2020/05/12 09:00)

鹿児島県の「新型コロナウイルス感染症対策休業等協力金」の申請受け付けが１１日始まり、県のホームページ上で申請書類の様式が公開された。中小企業支援課によると、書類の記入方法や送付先などについて電話での問い合わせが相次いでいるという。県の要請に応じて４月２５日～５月６日の計１２日間に、休業や営業時間短縮に協力した中小企業や個人事業主が対象で、最大３０万円。支給開始は５月下旬を予定している。簡易書留またはレターパックでの申し込みとなり、当日消印有効で６月３０日まで受け付ける。申請書類は県のホームページのほか、地域振興局や支庁、商工会議所などでも入手できる。専用相談窓口＝０９９（２８６）２５８０＝は午前９時～午後６時。