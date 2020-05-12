鹿児島県内の学校 大半が再開
(2020/05/12 10:30)
県教育委員会によると、このほかに１１日学校を再開した市町村は指宿、南九州、日置、いちき串木野、薩摩川内、出水、霧島、姶良、鹿屋、垂水、志布志の１１市、長島、大崎、東串良、錦江、南大隅、中種子、南種子、屋久島、瀬戸内、徳之島、天城、伊仙の１２町、三島、十島の２村。
全寮制で県外出身者が多い県立楠隼中・高校（肝付町）は健康観察や移動が課題となり、学校再開のめどが立っていない。
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