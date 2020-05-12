鹿児島県内の学校　大半が再開

(2020/05/12 10:30)

新型コロナウイルス感染拡大により、休校していた鹿児島市など県内２６市町村は１１日、小中学校などを再開し、４３市町村全てが授業を始めた。ほとんどの県立高校や特別支援学校も同日、再開した。県教育委員会によると、このほかに１１日学校を再開した市町村は指宿、南九州、日置、いちき串木野、薩摩川内、出水、霧島、姶良、鹿屋、垂水、志布志の１１市、長島、大崎、東串良、錦江、南大隅、中種子、南種子、屋久島、瀬戸内、徳之島、天城、伊仙の１２町、三島、十島の２村。全寮制で県外出身者が多い県立楠隼中・高校（肝付町）は健康観察や移動が課題となり、学校再開のめどが立っていない。