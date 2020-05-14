TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業 観光

指宿白水館、休業を７月末まで延長

(2020/05/14 20:20)
南日本新聞ニュース
　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため４月下旬から臨時休業中の指宿白水館（指宿市）は、休業期間を７月末まで延長した。同市内では、県が宿泊事業者に県外客の予約のキャンセル・延期を求めていることなどから、ほとんどの施設が休業中。指宿いわさきホテル、指宿フェニックスホテル、指宿シーサイドホテルなどが５月末までの休業を決めている。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ