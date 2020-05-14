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１５日に４業種の休業要請解除　鹿児島県

(2020/05/14 21:47)
南日本新聞ニュース
　新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言が鹿児島を含む３９県で解除されたのを受け、鹿児島県の三反園訓知事は１４日夜、県庁で会見し、接待を伴う飲食店やカラオケボックスなど４業種に出していた休業要請を１５日に解除すると述べた。当初２０日を期限としていた。

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