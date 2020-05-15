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動物園、水族館など１８日から再開　鹿児島市

(2020/05/15 16:48)
平川動物公園のキリンやシマウマ、ダチョウたち＝４月２３日撮影
　鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの影響で休業していた平川動物公園やかごしま水族館など１３施設を１８日から再開すると発表した。国や県の緊急事態宣言解除を踏まえた措置。カゴシマシティビューなど観光地周遊バスも同日から運行を再開する。

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