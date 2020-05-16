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九州道、宮崎道の通行止め解除

(2020/05/16 20:28)
南日本新聞ニュース
　大雨の影響で通行止めになっていた九州自動車道えびのインターチェンジ（ＩＣ）－栗野ＩＣ、宮崎自動車道えびのジャンクション（ＪＣＴ）－小林ＩＣは１６日午後８時２０分、解除となった。
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