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指宿の国道２６９号、通行止め解除

(2020/05/17 12:25)
南日本新聞ニュース
　１７日正午、指宿市山川成川の国道２６９号の通行止めが解除され、片側通行が可能となった。大雨で斜面から落石が見つかり、復旧作業が続いていた。
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