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指宿－枕崎間の運転再開　ＪＲ指宿枕崎線

(2020/05/17 15:28)
南日本新聞ニュース
　大雨による落石のため、１６日から運転を見合わせていたＪＲ指宿枕崎線の指宿－枕崎は、１７日午後３時５３分発の枕崎発鹿児島中央行き普通列車から運転を再開する。
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