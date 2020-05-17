指宿－枕崎間の運転再開 ＪＲ指宿枕崎線
(2020/05/17 15:28)
- 川内川改修に尽力、山本実彦の銅像建立 薩摩川内 (05/17 21:00)
- 施設利用者の連絡先を記録 鹿児島市、コロナ感染の追跡調査可能に (05/17 20:30)
- レッスンを生配信 鹿児島市の専門学校、ウェブでオープンキャンパス (05/17 20:00)
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- 阿久根駅で弁当販売 連日３００食を完売 飲食店組合 (05/17 15:00)
- ホタルの里でボランティア８０人清掃作業 小林・出の山公園 (05/17 14:00)
- 新型コロナ「３密」回避で分散登校導入 鹿児島・県立高の１６校 (05/17 13:00)
- 指宿の国道２６９号、通行止め解除 (05/17 12:25)
- 散歩で運動不足を解消 小中学校へマップ配る ＮＰＯや鹿屋体大 (05/17 12:00)
- 焼酎神社の参道に笑顔の花咲け 南さつま・竹屋神社 (05/17 11:00)
- 伝統の漂流瓶作り 黒潮で思い届け 西之表・安城小 (05/17 10:00)
- 「給与半減で生活不安」･･･コロナ問題相談会 鹿児島県労連など (05/17 09:00)
- 町内会が登山道整備「地元の自然楽しんで」 鹿屋・陣ノ岡 (05/17 08:00)
- 仲間の苦境、物販で広がる支援 宣言解除の初週末 鹿児島・天文館 (05/17 06:30)
- 鹿児島県内大雨、交通に乱れ 鉄道、航空運休相次ぐ (05/16 23:00)
- ファン獲得、商品開発へ さつま町が体験モニター９００人募集 (05/16 22:30)
- 学生アスリートに抑うつ傾向 鹿屋体大・萩原准教授が調査 (05/16 22:00)
- 初夏の野菜いかが ６種類８キロセット通信販売 出水ツルの恩返し便 (05/16 21:00)
- ”故郷の味”ニガタケの収穫始まる 高齢者ら入山式 西之表・古田 (05/16 20:30)
- 九州道、宮崎道の通行止め解除 (05/16 20:28)
- ポピー２０万本見頃...今年は動画で安らぎを 休園中の生駒高原 (05/16 20:00)
- マスク作りを激励 コカ・コーラが飲料品寄贈 鹿児島市 (05/16 15:00)
- 出水の観光地・特産品を読み物で紹介 市観光協会が冊子作成 (05/16 14:00)
- 段ボール仕切りで感染防止 日置市役所に地元業者寄贈 (05/16 12:00)
- 次世代型テーマパーク、南九州初進出 鹿児島市のイオンモール (05/16 11:00)
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- 九州道、えびの－栗野通行止め (05/16 10:36)
- 緊急事態解除 高齢者施設の面会「早く普通に会いたい」 (05/16 10:30)
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