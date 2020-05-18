TOP鹿児島のニュース 社会 気象・自然 大雨

鹿児島県本土、種子・屋久　きょう再び大雨の恐れ

地方気象台　土砂災害への警戒呼び掛け
(2020/05/18 09:00)
南日本新聞ニュース
　鹿児島地方気象台は１７日、県本土や種子島・屋久島地方で１８日に大雨となる恐れがあると発表した。１６日までの大雨で地盤が緩んでいるところがあるとして、土砂災害への警戒を呼び掛けている。

　１８日午後６時までの２４時間予想雨量は、多いところで薩摩地方、種子・屋久地方で１２０ミリ、大隅地方で１００ミリ。局地的に雷を伴い、非常に激しい雨が降る恐れがある。落雷や竜巻などの激しい突風も注意が必要としている。

　九州南部付近に停滞する前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となっている。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ