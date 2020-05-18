鹿児島県本土、種子・屋久 きょう再び大雨の恐れ
地方気象台 土砂災害への警戒呼び掛け
(2020/05/18 09:00)
１８日午後６時までの２４時間予想雨量は、多いところで薩摩地方、種子・屋久地方で１２０ミリ、大隅地方で１００ミリ。局地的に雷を伴い、非常に激しい雨が降る恐れがある。落雷や竜巻などの激しい突風も注意が必要としている。
九州南部付近に停滞する前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となっている。
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