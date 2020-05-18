Ｈ２Ａ、７月１５日打ち上げ　ＵＡＥ火星探査機搭載　三菱重工

(2020/05/18 23:00)

三菱重工業は１８日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の宇宙機関が開発した火星探査機「ＨＯＰＥ（ホープ）」を搭載したＨ２Ａロケット４２号機を７月１５日午前５時５１分、種子島宇宙センター（南種子町）から打ち上げると発表した。予備期間は１６日～８月１３日。三菱重工によると、海外顧客の商業衛星打ち上げは４件目。ＵＡＥのドバイ政府宇宙機関の探査機で、２０２１年に火星に到着する予定。受注価格は明らかにしていない。これまで海外から受注して打ち上げたのは、韓国の多目的実用衛星を載せた１２年のＨ２Ａ２１号機、カナダ大手企業の通信放送衛星を搭載した１５年の２９号機、ドバイ政府宇宙機関の観測衛星を積んだ１８年の４０号機の３件。Ｈ２Ａは３５機連続で成功しており、成功率９７．６％。国内で運用中のＨ２Ｂロケットを合わせると、１８日現在４３機連続で成功している。