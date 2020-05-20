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霧島国際音楽祭が延期　新型コロナで

(2020/05/20 09:54)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県などは２０日、７月１７日〜８月２日に予定されていた「第４１回霧島国際音楽祭」の延期を発表した。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大のため。延期は初めてで、来年１月の開催を目指す。チケット販売やプログラムなどの詳細は未定。
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