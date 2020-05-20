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夏の甲子園、戦後初の中止決定

(2020/05/20 15:57)
南日本新聞ニュース
　日本高野連は２０日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、オンラインで第１０２回全国選手権大会の運営委員会と理事会を開き、兵庫県西宮市の甲子園球場で８月１０日から開催予定だった夏の甲子園大会の中止を決めた。中止は戦後初めて。今春の第９２回選抜大会も新型コロナ禍で史上初の中止となっており、戦争での中断を除いて、史上初めて春夏連続で甲子園大会が開催されない。
　鹿児島県高野連は７月４日に開幕予定の県大会の開催可否について近く判断する。

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