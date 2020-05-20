鹿児島黒牛をモー烈ＰＲ 「全共」キャラの名前募集 県実行委
(2020/05/20 22:00)
２０２２年に鹿児島県で開催される第１２回全国和牛能力共進会の公式マスコットキャラクターのデザイン＝イラスト＝が決まった。６月１９日まで名前を公募する。
デザインは同実行委員会が昨年１０～１２月に募集。２９３点の中から鹿屋市の本村実希さん（３４）の作品が選ばれた。黒毛和牛のお母さんで、鹿児島の食材でみんなにおいしい料理を振る舞うという設定。
名前は１人何点でも応募可。審査結果の発表は８月ごろで、採用者には鹿児島黒牛１キロと賞金２万円を贈呈。抽選で選ばれた１０人にも参加賞として鹿児島黒牛１キロを贈る。県ホームページから入手できる応募用紙に必要事項を記入し、郵送、持参、ファクス、電子メールのいずれかで応募する。同実行委事務局＝099(286)3268。
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