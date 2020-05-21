TOP鹿児島のニュース 社会 科学 宇宙開発

Ｈ２Ｂロケット打ち上げ成功

(2020/05/21 02:54)
上昇するＨ２Ｂロケット９号機＝２１日午前２時３１分、南種子町平山
　２１日午前２時３１分、南種子町の種子島宇宙センターからＨ２Ｂロケット９号機は発射され、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に物資を運ぶ補給機「こうのとり」９号機を正常に分離し、打ち上げは成功した。今回で最後となるＨ２Ｂは連続９回の成功で有終を飾った。こうのとりは４日後、ＩＳＳに接続する予定。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ