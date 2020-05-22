ＡＮＡ６月 鹿児島－羽田１日に１往復
伊丹線は２～３往復
(2020/05/22 16:30)
- ＡＮＡ６月 鹿児島－羽田１日に１往復 (05/22 16:30)
- 「弁当はつづくよ」 ネットで受注店を日替わりで紹介 志布志 (05/22 15:00)
- 黎明トンネル３０日開通 いちき串木野市 (05/22 14:00)
- 新聞から感染事例なし「リスク極めて低い」 日本新聞協会 (05/22 13:00)
- プロの写真で飲食店応援 持ち帰り商品を無料撮影 隼人の写真展 (05/22 12:00)
- ６３年前の紙製こいのぼり６匹発見 南九州・頴娃の民家で (05/22 11:00)
- 創立１５０周年カウントダウンボード「０」に 東市来・湯田小 (05/22 10:00)
- かごっま屋台村が一部営業再開 鹿児島市 (05/22 09:00)
- 学校給食センター職員が手作りマスク寄贈 長島 (05/22 09:00)
- 和紙作りで芸術家の卵支援 研修参加に生活費 復興する会 (05/22 08:00)
- 「おいしく救世主（めしあ）がれ」 厨二病ラーメン予約発売中 イシマル食品 (05/22 06:30)
- 初の八重咲きテッポウユリ「咲八姫」開発 鹿児島県農業開発総合センター (05/21 23:00)
- 「すごい生命力」 園芸用支柱にアマリリス 出水・神薗さん方 (05/21 22:30)
- 歯科医師会にフェースシールド寄贈 鹿児島高３年野崎さん (05/21 22:00)
- さつま町のヒガンバナ、青森の駅前に植栽 「鶴田」の縁、球根贈る (05/21 21:00)
- 特産裸麦で焼酎「すっぽん麦」、香り高く個性的 姶良・白金酒造 (05/21 20:30)
- Ｈ２Ｂ有終打ち上げ成功 ９号機こうのとりＩＳＳへ 種子島 (05/21 20:00)
- 終活ノートを無料配布 都城市 (05/21 15:00)
- コロナ感染の７０代女性退院 (05/21 14:40)
- 障害者施設「愛生会」が国際認証 県内事業所初、野菜の生産体制評価 大崎 (05/21 14:00)
- マイナンバーカード、窓口混雑ほぼ解消 鹿児島市役所 (05/21 13:00)
- 南大隅の「温かいひと」魅力発信 ＮＰＯが無料誌創刊 (05/21 12:00)
- 日曜日は気分転換を １００円弁当で子育て支援 種子島ＬＣ (05/21 11:00)
- 「夏こそ」夢かなわず 甲子園中止 鹿児島県内球児ら無念 (05/21 10:00)
- 「スマートタウン」で集合住宅に着手 薩摩川内 (05/21 10:00)
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