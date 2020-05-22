ＡＮＡ６月　鹿児島－羽田１日に１往復

伊丹線は２～３往復

(2020/05/22 16:30)

全日本空輸（ＡＮＡ）は２１日、６月１～３０日のダイヤを発表した。鹿児島空港発着の３路線の自社便（ソラシドエアとのコードシェア便は除く）について、羽田線は１日１往復、伊丹線は１日２～３往復運航し、中部線は運休する。