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ＡＮＡ６月　鹿児島－羽田１日に１往復

伊丹線は２～３往復
(2020/05/22 16:30)
南日本新聞ニュース
　全日本空輸（ＡＮＡ）は２１日、６月１～３０日のダイヤを発表した。鹿児島空港発着の３路線の自社便（ソラシドエアとのコードシェア便は除く）について、羽田線は１日１往復、伊丹線は１日２～３往復運航し、中部線は運休する。
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