生産農家が牛肉購入　売却１頭で２０００円分　肝属地区和牛振興協

(2020/05/22 20:00)

子牛を出荷し牛肉を受け取る農家＝鹿屋市の肝属中央家畜市場

肝属地区２市４町の和牛生産農家でつくる肝属地区和牛振興連絡協議会は、競り市で子牛を売却した際、１頭につき２０００円分の牛肉を購入する取り組みを始めた。新型コロナウイルスの影響で落ち込む牛肉消費を、生産者側から喚起する狙い。２１日から３日間の肝属中央家畜市場の子牛競り市には約１２００頭が出品予定。出荷者は最大５頭まで、売上金から１頭あたり２０００円を差し引いた額を支払い、２５０グラムの牛肉を受け取る。貫見広幸会長（６８）は「和牛生産は子牛と肥育の両輪で成り立つ。高値でいい思いをしてきた分、恩返ししたい」と話す。ＪＡ鹿児島きもつきによると、外食需要や輸出の減少などで和牛枝肉相場が低迷。同家畜市場の子牛価格も２月から下落し、４月は前年同期比約１８万円安の６０万１４６７円だった。１頭出品した鹿屋市串良の原崎辰男さん（６８）は「大変だが今は踏ん張りどき。助け合っていかねば」と話した。取り組みは当面続ける。