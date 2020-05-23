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天城で震度４　伊仙の８２歳女性骨折

(2020/05/23 11:25)
南日本新聞ニュース
　２３日午前４時３３分ごろ、天城町で震度４の地震があった。伊仙町、知名町、与論町は震度３を観測した。県などによると、伊仙町の女性（８２）が自宅で転倒し、左足太ももの骨を折る重傷を負った。建物被害の報告は入っていない。
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