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特別給付金郵送申請書を発送　６月１日から受け付け　鹿児島市

(2020/05/26 23:00)
特別定額給付金の郵送申請書をトラックに積み込む職員ら＝鹿児島市役所
　鹿児島市は２６日、新型コロナウイルス感染症対策で全国民に配られる特別定額給付金（一人１０万円）の郵送申請書を、郵便局に発送した。市内約２９万２０００世帯分で、２８～３０日には届けられる見込み。受け付けは６月１日～８月３１日。給付は６月中旬からの予定。

　市役所前で、市職員や配送業者が用紙が入ったダンボール箱を次々と車両に積み込んだ。郵送申請書には住所など住民基本台帳の情報が印字済み。市民協働課の内村賢一課長は「郵送申請はスムーズできる。金融機関の情報や添付書類の不備がないよう注意してほしい」と話した。

　市によると、７日から始まったオンライン申請は２５日までに９５８９件あり、このうち７８５９件１８億９２５０万円は振り込み済み。
　郵送申請書はオンライン申請した一部世帯にも届く場合があるが、返送は不要。

　市は郵送申請を受け付ける６月１日から１００人態勢で作業に当たる。問い合わせは給付金コールセンター＝099(808)2680（平日午前８時半～午後５時１５分）。
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