車いす対応トイレ一目で　繁華街のバリアフリーマップ

鹿児島市 障害者が調査、作成

(2020/06/01 09:00)

繁華街のバリアフリー対応散策マップ

ＮＰＯ法人ｅワーカーズ鹿児島（紙屋久美子理事長）が企画・編集を手掛けた、鹿児島市繁華街のバリアフリー対応散策マップが完成した。ＪＲ鹿児島中央駅一帯と天文館の２種類をそれぞれ３０００部作成。６月から同駅構内や観光交流センター、天文館の鹿児島まち歩きステーションなどに置く。Ａ３サイズ。点字ブロックが整備された歩道や車いす対応のトイレが一目で分かる。バリアフリールームのあるホテルは写真付きで紹介している。ＮＰＯが運営する就労継続支援Ａ型事業所（霧島市隼人）の利用者８人とスタッフ５人が、車いすに乗って調査。４日間かけて一帯を巡り、店舗やホテルの間口を測ったり、トイレの位置などを確認したりした。県の「地域観光資源磨き上げ事業」の一環。今秋の国民体育大会や全国障害者スポーツ大会で、鹿児島を訪れる県外客の利用を想定して作った。ｅワーカーズ＝０９９５（７３）３６６９。