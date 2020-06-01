車いす対応トイレ一目で 繁華街のバリアフリーマップ
鹿児島市 障害者が調査、作成
(2020/06/01 09:00)
ＮＰＯ法人ｅワーカーズ鹿児島（紙屋久美子理事長）が企画・編集を手掛けた、鹿児島市繁華街のバリアフリー対応散策マップが完成した。ＪＲ鹿児島中央駅一帯と天文館の２種類をそれぞれ３０００部作成。６月から同駅構内や観光交流センター、天文館の鹿児島まち歩きステーションなどに置く。
繁華街のバリアフリー対応散策マップ
Ａ３サイズ。点字ブロックが整備された歩道や車いす対応のトイレが一目で分かる。バリアフリールームのあるホテルは写真付きで紹介している。
ＮＰＯが運営する就労継続支援Ａ型事業所（霧島市隼人）の利用者８人とスタッフ５人が、車いすに乗って調査。４日間かけて一帯を巡り、店舗やホテルの間口を測ったり、トイレの位置などを確認したりした。
県の「地域観光資源磨き上げ事業」の一環。今秋の国民体育大会や全国障害者スポーツ大会で、鹿児島を訪れる県外客の利用を想定して作った。ｅワーカーズ＝０９９５（７３）３６６９。
- 車いす対応トイレ一目で 繁華街のバリアフリーマップ (06/01 09:00)
- マサイキリン国内最高齢「アヤメ」死ぬ 鹿児島市の平川動物公園 (06/01 08:30)
- 鹿児島県知事選 連合系野党、独自候補擁立せず (06/01 08:00)
- 伊佐の散策マップ第２弾 平出水と南永 協力隊員が作製 (06/01 08:00)
- さつまの新茶、生産者が町役場に６キロ贈呈 産地ＰＲと地産地消推進 (06/01 06:30)
- 「国道３号を安全に渡ろう」 出水・米ノ津小１年４８人が学ぶ (05/31 23:00)
- 薩摩川内で”珍チョウ”捕獲 奄美以南に生息 渋谷さん (05/31 22:30)
- 自転車公道利用検定、出水小３５人合格 ＰＴＡが検定 (05/31 22:00)
- 有機タマネギ「甘～い」 姶良・北山小児童が収穫 (05/31 21:00)
- 帰省自粛の学生へ、古里の味贈り応援 野菜や加工品 南さつま市 (05/31 20:30)
- 鹿児島県建設業協会加世田支部と指宿支部がコロナ禍義援金 (05/31 20:00)
- ホタル、川内川彩る さつま町流域 (05/31 13:00)
- 原子力災害時の避難路 黎明トンネル開通 いちき串木野 (05/31 12:00)
- 寺島宗則旧家を公開「偉人の原風景味わって」 阿久根・脇本 (05/31 11:00)
- 「打倒コロナ」のラッピングバス運行 奄美・しまバス (05/31 10:00)
- 指宿の建設業団体、市に支援金 (05/31 09:00)
- 「いぶすきは元気です」 ホテル従業員ら動画で発信 (05/31 08:00)
- 山頂にアジサイ１５００株 阿久根・笠山観光農園 (05/31 06:30)
- 宣言解除後もコロナ予防を 指宿市職員がチラシ配布 (05/30 23:00)
- 九州南部梅雨入り 平年より１日早く (05/30 22:00)
- 鹿児島相互信用金庫 飲食店支援に合同販売会 霧島 (05/30 21:00)
- 卒業生、母校にコロナ対策グッズ贈る 志布志・原田小 (05/30 20:30)
- 災害時使える木工品アイデア 都城工高から２人入賞 (05/30 20:00)
- 色鮮やか紅さつま 超早掘り収穫始まる 南九州市頴娃 (05/30 15:00)
- 「命の尊さ」ウェブで伝える ＮＰＯがんサポートが指宿の小学校に (05/30 14:00)
- アミュプラザ鹿児島、５日から営業時間延長 (05/30 13:00)
- 九州南部梅雨入り 昨年より１日早く (05/30 11:33)
- Ｊ３は６月２７日開幕 鹿児島Ｕファン「早く試合見たい」 (05/30 11:00)
- 観光ＰＲレディー新たに２人委嘱 曽於市観光協会 (05/30 11:00)
- コロナで結婚式中止 「お待たせゴール」御楼門前で和装フォト婚 (05/30 10:45)