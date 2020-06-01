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鹿児島市などで震度４

(2020/06/01 09:50)
南日本新聞ニュース
　１日午前９時３３分ごろ、鹿児島市、日置市、南さつま市、南九州市で震度４の地震があった。震源地は薩摩半島西方沖で深さ１０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）４．３と推定される。震度３を枕崎市、薩摩川内市、いちき串木野市で観測した。
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