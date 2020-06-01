鹿児島市などで震度４
(2020/06/01 09:50)
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- 地震で川内原発異常なし (06/01 09:58)
- 鹿児島市などで震度４ (06/01 09:50)
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- マサイキリン国内最高齢「アヤメ」死ぬ 鹿児島市の平川動物公園 (06/01 08:30)
- 鹿児島県知事選 連合系野党、独自候補擁立せず (06/01 08:00)
- 伊佐の散策マップ第２弾 平出水と南永 協力隊員が作製 (06/01 08:00)
- さつまの新茶、生産者が町役場に６キロ贈呈 産地ＰＲと地産地消推進 (06/01 06:30)
- 「国道３号を安全に渡ろう」 出水・米ノ津小１年４８人が学ぶ (05/31 23:00)
- 薩摩川内で”珍チョウ”捕獲 奄美以南に生息 渋谷さん (05/31 22:30)
- 自転車公道利用検定、出水小３５人合格 ＰＴＡが検定 (05/31 22:00)
- 有機タマネギ「甘～い」 姶良・北山小児童が収穫 (05/31 21:00)
- 帰省自粛の学生へ、古里の味贈り応援 野菜や加工品 南さつま市 (05/31 20:30)
- 鹿児島県建設業協会加世田支部と指宿支部がコロナ禍義援金 (05/31 20:00)
- ホタル、川内川彩る さつま町流域 (05/31 13:00)
- 原子力災害時の避難路 黎明トンネル開通 いちき串木野 (05/31 12:00)
- 寺島宗則旧家を公開「偉人の原風景味わって」 阿久根・脇本 (05/31 11:00)
- 「打倒コロナ」のラッピングバス運行 奄美・しまバス (05/31 10:00)
- 指宿の建設業団体、市に支援金 (05/31 09:00)
- 「いぶすきは元気です」 ホテル従業員ら動画で発信 (05/31 08:00)
- 山頂にアジサイ１５００株 阿久根・笠山観光農園 (05/31 06:30)
- 宣言解除後もコロナ予防を 指宿市職員がチラシ配布 (05/30 23:00)
- 九州南部梅雨入り 平年より１日早く (05/30 22:00)
- 鹿児島相互信用金庫 飲食店支援に合同販売会 霧島 (05/30 21:00)
- 卒業生、母校にコロナ対策グッズ贈る 志布志・原田小 (05/30 20:30)
- 災害時使える木工品アイデア 都城工高から２人入賞 (05/30 20:00)
- 色鮮やか紅さつま 超早掘り収穫始まる 南九州市頴娃 (05/30 15:00)
- 「命の尊さ」ウェブで伝える ＮＰＯがんサポートが指宿の小学校に (05/30 14:00)
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