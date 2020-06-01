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地震で川内原発異常なし

(2020/06/01 09:58)
南日本新聞ニュース
　九州電力によると、１日午前９時３３分に鹿児島市などで震度４を観測した地震で、震度３を観測した薩摩川内市にあり定期検査中の川内原発１、２号機に今のところ、異常はない。
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