奄美・沖縄の世界遺産登録応援 キリンビール限定デザイン缶
(2020/06/02 06:30)
世界自然遺産登録を目指す「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」を応援しようと、キリンビールは３０日から、「一番搾り」のオリジナル缶を九州・沖縄限定で発売する。
オリジナル缶のボードを持ちＰＲする尚味さん＝奄美市名瀬
デザインしたのは６年前、東京から移住した奄美市名瀬のイラストレーター尚味さん（３４）。アマミのクロウサギやヤンバルクイナ、アダンなどの動植物を、躍動感あふれるタッチで生き生きと描いた。分かりやすく、愛らしさが伝わるように心がけたという。
尚味さんは「独自の自然や文化を未来へ伝え、守っていこうとの思いを込めた。奄美や沖縄に関心をもつきっかけになれば」と話した。３５０ミリリットル缶（オープン価格）約５３万本を販売予定。環境保全に役立ててもらおうと、売り上げ１本に付き１円を奄美群島広域事務組合などに寄付する。
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