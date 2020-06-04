中之島で記録的大雨
(2020/06/04 14:04)
- 知事選投票用紙１３４万枚発送 鹿児島県選管 (06/04 15:00)
- 中之島で記録的大雨 (06/04 14:04)
- 毎週木曜は全職員弁当デー 苦境の飲食店支援 西之表市 (06/04 14:00)
- 大名タケノコ、港で直売 コロナ禍の農家支援 三島村 (06/04 13:00)
- 伐採された竹の切り株からタケノコ 曽於市大隅 (06/04 12:00)
- 鹿児島市の10万円郵送申請 宛先不明で1056通返送 (06/04 11:00)
- 団地入り口に善意の花園 南さつま市加世田 (06/04 11:00)
- 鹿児島県内きょう大雨の恐れ (06/04 10:00)
- 観光プラン、料理レシピ募集 ２２日まで 鹿児島県観光連盟 (06/04 10:00)
- 鹿児島国体、１年延期要望が６割 「影響最小限に」 会場25市町に南日本新聞調査 (06/04 09:10)
- 夫婦二人三脚、アジサイ園３４０種２７００株見頃 宮崎県高原町 (06/04 09:00)
- 手打小児童、ヒラメの稚魚１万匹を放流 薩摩川内 (06/04 08:00)
- 給食に県産牛肉 コロナ消費支援 鹿児島市・明和小 (06/04 06:30)
- ラジオ体操続け９０年、掃除も欠かさず爽やかな汗 城山登山会 (06/03 23:00)
- 生命保険を学べる漫画３冊を鹿児島市立図書館に寄贈 (06/03 22:30)
- 甘くとろけるマンゴー収穫続々 いちき串木野 (06/03 22:00)
- 指宿酒造が手指消毒用アルコール１０００本寄贈 (06/03 21:00)
- 医療用フェースシールド製作、１０００枚を寄贈 都城の企業 (06/03 20:30)
- 「＃霧島エール飯」好調、目標額６倍超の募金 地元飲食店ネット支援 (06/03 20:00)
- ジェットスター、３０日まで減便延長 (06/03 15:00)
- 舞う光の帯 ゲンジボタルの出現ピーク 小林・出の山公園 (06/03 14:00)
- 夏の訪れを告げるスイレン、水面に映え 鹿児島市都市農業センター (06/03 13:00)
- フードバンクが留学生へ食品を寄贈 霧島 (06/03 12:00)
- 炬火トーチ受け渡し式 福永さん（川内商工高）デザイン (06/03 11:00)
- 商品券発行、子ども食堂利用者に助成 鹿児島市がコロナ支援策 ７月から (06/03 10:38)
- 無糖・無塩ランチってどんな味？ 医師の実践例をメニューに 姶良市・フォンタナの丘かもう (06/03 10:15)
- 「食の街」伊佐インスタ発信 ジビエイチ押し 協力隊の田崎さん (06/03 10:00)
- ［鹿児島人物語］桜島に別れを告げた集団就職から…人気ラーメン店 年商120億円に 「神座」社長、布施正人さん（70)＝奈良県香芝市 (06/03 09:25)
- 霧島市、修学旅行生に１人2000円助成 コロナ対策で市内宿泊の１万人に (06/03 09:00)
- 指宿の休業中ホテル従業員に新茶贈る 知覧茶委員会 (06/03 09:00)