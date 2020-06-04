(2020/06/04 14:04)

九州南部に停滞する梅雨前線の影響で、十島村の中之島は、降り始めの３日午前３時から４日午前１１時までの総雨量が５７３．５ミリに達し、記録的な大雨となっている。県と鹿児島地方気象台は十島村に土砂災害警戒情報（レベル４相当）を出し、村は中之島の８８世帯１４６人に避難勧告（レベル４）を発令した。住宅１棟が床下浸水したほか、島内全戸が停電している。