給付金申請処理をＡＩ活用し自動化 奄美市
(2020/06/05 06:30)
職員の打ち込みで１件当たり５分を要していた作業が、３０秒で処理できる。支給日も当初見込みより約１週間前倒しできるという。市は昨年８月から税の納付書や財務会計業務でＲＰＡシステムを導入しており、契約する企業から新型コロナウイルス関連の無償支援として提供された。
５月２９日から稼働しており、６月４日、報道陣に披露された。
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