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鹿児島県高校野球代替大会、６月下旬から２段階方式

(2020/06/05 16:59)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県高校野球連盟は５日、新型コロナウイルスの感染拡大で中止となった第１０２回全国高校野球選手権鹿児島大会の代替となる大会を、６月下旬から実施すると発表した。
　７月中旬までに７地区で地区予選を行い、代表校１６校で争われる決勝トーナメントを鹿児島市で７月２２〜２８日に実施する。無観客だが、保護者や控え部員の入場は認める。

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