鹿児島県高校野球代替大会、６月下旬から２段階方式
(2020/06/05 16:59)
７月中旬までに７地区で地区予選を行い、代表校１６校で争われる決勝トーナメントを鹿児島市で７月２２〜２８日に実施する。無観客だが、保護者や控え部員の入場は認める。
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