鹿児島県内の小中生１人１台情報端末 20年度内にタブレットなど整備
遠隔授業やオンライン学習を推進
(2020/06/09 11:00)
学習用パソコンは、県内の公立小中高校に約４万台が配備されている。１台当たり４万５千円の補助などを受け、タブレット端末をそろえる予定。
国の緊急経済対策の一つで、１次補正では１９５１億円が盛り込まれた。２３年度までに全国の小中学生に１人１台ずつパソコンなどを使える環境を整備する「ＧＩＧＡスクール構想」の目標年度が前倒しされていた。
県内の公立小中高校・特別支援学校は１９年３月時点で、児童生徒３．３人に１台の割合で整備済み。全国平均の５．４人を上回り、全国２位となっていた。
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