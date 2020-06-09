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鹿児島県内の小中生１人１台情報端末　20年度内にタブレットなど整備　

遠隔授業やオンライン学習を推進
(2020/06/09 11:00)
南日本新聞ニュース
　新型コロナウイルス感染拡大による休校長期化を受け、インターネットを使った遠隔授業やオンライン学習を進めるため、鹿児島県内の公立の全小中学生約１３万人に１人１台のタブレットやパソコンなどの情報端末機器が２０２０年度内に行き渡ることが８日分かった。県教育委員会によると、国の補助金を活用し、県と市町村が新たに約１１万台を整備する。

　学習用パソコンは、県内の公立小中高校に約４万台が配備されている。１台当たり４万５千円の補助などを受け、タブレット端末をそろえる予定。

　国の緊急経済対策の一つで、１次補正では１９５１億円が盛り込まれた。２３年度までに全国の小中学生に１人１台ずつパソコンなどを使える環境を整備する「ＧＩＧＡスクール構想」の目標年度が前倒しされていた。

　県内の公立小中高校・特別支援学校は１９年３月時点で、児童生徒３．３人に１台の割合で整備済み。全国平均の５．４人を上回り、全国２位となっていた。
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