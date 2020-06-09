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鹿児島国体秋の開催困難　三反園知事が答弁

(2020/06/09 11:30)
南日本新聞ニュース
　今秋の鹿児島国体と全国障害者スポーツ大会について、三反園訓知事は９日、県議会一般質問で１０月の開催は「新型コロナウイルスの感染拡大により困難である」と答弁した。
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