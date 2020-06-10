鹿児島県内の中小企業業況が悪化 過去１０年で最大
(2020/06/10 06:30)
業種別では製造や卸売り、個人向けサービスなど５業種で前期比７～６２ポイント、前年比１１～６７ポイントそれぞれ悪化した。小売りはマスクや消毒液などコロナ関連需要の影響から、前期比９ポイント、前年比１７ポイントの改善となった。
次期（５～８月）の業況ＤＩはマイナス５１を見込み、前期比３１ポイント、前年比６６ポイントの大幅悪化を予測する。資金的余裕について５６．４％が、雇用維持については３６．６％が「数カ月先が不安」と回答しており、同友会は「コロナ拡大に伴う事業収入の減少と手元資金の目減りが雇用不安につながりつつある」と警戒している。
調査は４月２８日～５月１４日にかけて実施、会員４７５社のうち１０１社が回答した。
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