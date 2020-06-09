夏休み短縮を県立高校４６校が計画 鹿児島県教委
(2020/06/09 22:00)
県議会一般質問で自民の中村素子議員（阿久根市・出水郡区）への答弁。休校のため実施できなかった平均４２時間の授業時間について「時間割の工夫や行事の精選、夏休みの短縮などで確保する」と述べた。
南日本新聞の取材によると、県立高校全６１校のうち、６月８日時点で少なくとも２２校が夏休みの短縮を決め、２０校が検討している。
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