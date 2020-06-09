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夏休み短縮を県立高校４６校が計画　鹿児島県教委

(2020/06/09 22:00)
南日本新聞ニュース
　新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休校で不足した授業時間の確保を巡り、鹿児島県教育委員会の東條広光教育長は９日、５月末時点で全日制の県立高校４６校が夏休みの短縮を計画していると明らかにした。

　県議会一般質問で自民の中村素子議員（阿久根市・出水郡区）への答弁。休校のため実施できなかった平均４２時間の授業時間について「時間割の工夫や行事の精選、夏休みの短縮などで確保する」と述べた。

　南日本新聞の取材によると、県立高校全６１校のうち、６月８日時点で少なくとも２２校が夏休みの短縮を決め、２０校が検討している。
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