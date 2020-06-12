九州新幹線１３日から通常ダイヤ

(2020/06/12 13:00)

ＪＲ九州は１３日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で一部運休していた九州新幹線の定期列車を通常ダイヤに戻す。１９日からは在来線特急も通常運行に戻し、観光列車の運行を再開させる。同社によるとコロナ拡大を受け、山陽新幹線直通の「みずほ」（新大阪－鹿児島中央）と「さくら」（同、一部博多発）を計１日２４本まで減らしてきたが、通常の６６本に戻す。区間変更や運休を続けてきた「つばめ」も４５本から５５本に戻る。県内の在来線では、全３往復が運休していた観光特急「指宿のたまて箱」（鹿児島中央－指宿）を全面再開させるほか、「はやとの風」（鹿児島中央－吉松）と「いさぶろう・しんぺい」（吉松－人吉・熊本）も通常運行に戻る。特急きりしま（鹿児島中央－宮崎）の減便も取りやめる。