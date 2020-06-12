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新たなコロナ感染者か　鹿児島市が緊急会見へ

(2020/06/12 17:12)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市が１２日夜、新型コロナウイルス感染に関する会見を開くことが関係者への取材で分かった。新たな感染者が確認されたとみられる。県内ではこれまで１０人の感染者が確認され、いずれも退院している。
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