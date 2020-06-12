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鹿児島市でコロナ感染者１人判明　県内１１人目、４月２０日以来

(2020/06/12 18:38)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は１２日、新型コロナウイルスの感染者が１人出たと発表した。午後９時から会見する。同市での確認は４人目。県内では４月２０日以来、１１人目。
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