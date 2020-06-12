鹿児島市の４０代男性がコロナ感染

(2020/06/12 20:00)

鹿児島市は１２日夜、市内で確認された新型コロナウイルスの感染者は４０代の男性と発表した。男性の体温は一時３８度まで上がり、軽い倦怠（けんたい）感を訴えている。濃厚接触者は、家族や友人ら６人。職場の同僚を含め４６人のＰＣＲ検査を実施する。発症するまでの少なくとも２週間は県外に行っていない。