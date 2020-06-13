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コロナ、鹿児島市の接触者６１人がＰＣＲ検査陰性

(2020/06/13 20:09)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は１３日、１２日に新型コロナウイルスの感染が判明した同市在住の４０代男性の接触者６１人について、ＰＣＲ検査の結果いずれも陰性だったと発表した。１３日に結果が判明したのは濃厚接触者６人（すべて陰性）を含む６７人。接触者はほかに２０人おり、１４日以降検査する。
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