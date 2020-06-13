コロナ、鹿児島市の接触者６１人がＰＣＲ検査陰性
(2020/06/13 20:09)
- コロナ、鹿児島市の接触者６１人がＰＣＲ検査陰性 (06/13 20:09)
- 改良型イプシロン、海外衛星を初搭載 ＪＡＸＡが２３年打ち上げ (06/13 17:00)
- 新型コロナ、鹿児島市の濃厚接触者６人陰性 (06/13 15:13)
- 鹿児島県民向け県内宿泊助成 地域ごとに枠設定 １３日から受け付け開始 (06/13 15:00)
- コロナ禍の鹿児島県産品支援 県内７金融機関がサイト開設 (06/13 15:00)
- 「知覧茶、世界に発信を」 新聞投稿重ね、中学に本寄贈 瀬川さん (06/13 14:00)
- 「再審無罪のバトンつなぐ」 大崎事件弁護団ら、９３歳迎える原口さんの誕生日祝う (06/13 13:00)
- 疫病収束願い、花火打ち上げ 西之表旧港 (06/13 12:00)
- 県外訪問歴ない４０代男性感染 鹿児島市、経路特定に注力 (06/13 11:00)
- 生産者団体が薩摩川内市に新茶贈呈 魅力を発信、地産地消促す (06/13 11:00)
- 鹿児島県内初の「紅かいわれ」発売へ ＪＡ鹿児島みらい (06/13 10:00)
- 大きさ、表情…特徴捉え イルカ９頭手作りぬいぐるみ かごしま水族館に贈る 霧島市の小６橋村さん (06/13 09:00)
- コロナ県内11人目、４月２０日以来確認 鹿児島市の４０代男性感染 県外訪問履歴なし、同僚ら４６人検査 (06/13 08:45)
- 龍郷に地域づくりの拠点 荒波地区飲食宿泊施設が完成 (06/13 08:00)
- ５年伸ばした髪ばっさり 医療用かつらに寄付 鹿児島市の小４、宮永さん (06/13 06:30)
- 温泉入浴のコロナ対策学ぶ (06/13 06:00)
- ひまわりグングン、３．３メートル 金峰・馬場さん方 (06/12 23:00)
- 健康マージャン鹿児島県代表が交流試合 出水 (06/12 22:30)
- 紙コップ、アクリル越しに乾杯 ビアガーデンも新様式 城山ホテル鹿児島 (06/12 22:00)
- 鹿児島市の４０代男性がコロナ感染 (06/12 21:12)
- 温泉でもコロナ対策を 隼人・日当山小で「浴育」 (06/12 21:00)
- スカイマーク、鹿児島空港発着中部線を再開 ６月１９日～３０日、１日１往復 (06/12 20:30)
- そうめん流し、３年ぶり復活 休憩所や売店新設 阿久根市田代 (06/12 20:00)
- 鹿児島市でコロナ感染者１人判明 県内１１人目、４月２０日以来 (06/12 18:38)
- 新たなコロナ感染者か 鹿児島市が緊急会見へ (06/12 17:12)
- 鹿児島県内宿泊の修学旅行生１万人減 １９年、前年比 (06/12 15:00)
- お茶のいれ方を遠隔授業で学ぶ 三島片泊学園 (06/12 14:00)
- 九州新幹線１３日から通常ダイヤ (06/12 13:00)
- 地域の交流拠点楽しい場に 小学生がＮＰＯと意見交換 頴娃・宮脇小 (06/12 12:00)
- 鹿児島知事選 元高校教諭・武田信弘氏が立候補表明 (06/12 11:00)