鹿児島県立校ブロック塀、１１校に安全性問題　「年度内に対策」

(2020/06/19 09:05)

小学校のブロック塀が倒壊し、登校中の女児が下敷きになって死亡した大阪府北部地震から２年となった１８日、鹿児島県教育委員会は県立学校（高校、特別支援学校）７７校のうち、甲南高校（鹿児島市）など１１校で、安全性に問題があるブロック塀が残っていると明らかにした。前年同期から３７校減った。学校施設課は「本年度末までに対策を終える予定」としている。同課によると、事故を踏まえた調査の際、５１校で安全性に問題があるブロック塀が見つかった。このうち４０校は、昨年度末までに塀の撤去やフェンス設置で対応済み。野田女子高（出水市）や鹿屋農業高（鹿屋市）、鹿児島聾学校（鹿児島市）などで対策が遅れている。隣接地の所有者との協議や新型コロナウイルス感染拡大の影響による資材納入遅れが理由という。市町村立の小中学校と義務教育学校は昨年４月時点で、問題があるブロック塀が見つかった計４２７校のうち、２１２校で対策を完了。残る２１５校は、撤去や改修、点検作業を続けている。安全対策を求める国の通知を受け、対応を進めてきた。同課の緒方隆課長は「児童生徒の安全確保のため、早期に作業を進める。市町村にも早急な対策を要請していきたい」と話した。