お地蔵さんの前掛け、なぜ燃えた？ 地蔵角交番署員が消し止める
(2020/06/22 08:26)
２１日午前２時ごろ、鹿児島市千日町、鹿児島中央署地蔵角交番の外壁にある地蔵周辺が燃えていると、通行人が同交番に届け出た。地蔵の前掛けや造花、座布団、壁紙などが燃え、同署員がバケツで水をかけて消し止めた。同署によると、ろうそくの火が風で造花に燃え移ったか、器物損壊の疑いがあり、防犯カメラ映像の解析や聞き込み捜査を進める。
燃えた地蔵の前掛けや壁紙＝２１日午前５時１５分ごろ、鹿児島市千日町
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