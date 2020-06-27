鹿児島県内１７海水浴場が開設予定、水質「特に良好」 ８カ所が中止
(2020/06/27 06:30)
おおむね１万人以上が利用する鹿児島県内の海水浴場は今夏、１７カ所が開設を予定し、８カ所が新型コロナウイルス対策で中止することが２６日、県の水質調査で分かった。１７カ所の水質は全て「特に良好（ＡＡ）」だった。一湊（屋久島町）は開設可否を月末までに決める。
県環境保全課が海水浴場のある市町村から２４日までに回答を得た。２６カ所で４、５月、ふん便性大腸菌群数や油膜の有無、透明度などを調べた。どの海水浴場からも腸管出血性大腸菌Ｏ１５７は検出されなかった。開設中止の海水浴場の調査結果は公表しない。
【開設予定】ＡＡ 浜田（鹿屋市）脇本（阿久根市）浦田（西之表市）唐浜（薩摩川内市）国分キャンプ、小浜（霧島市）ダグリ岬（志布志市）大浜海浜公園（奄美市）ゴールドビーチ大浜（南大隅町）タエン浜（宇検村）畦プリンスビーチ（徳之島町）与名間海浜公園（天城町）瀬田海海浜公園（伊仙町）ワンジョ（和泊町）沖泊海浜公園（知名町）大金久、兼母（与論町）
【開設中止】阿久根大島（阿久根市）よきの（西之表市）西方（薩摩川内市）江口浜海浜公園（日置市）あづま（長島町）磯、生見（鹿児島市）重富（姶良市）
- 鹿児島県内１７海水浴場が開設予定、水質「特に良好」 ８カ所が中止 (06/27 06:30)
- 鹿児島県知事選 期日前投票始まる ７月１１日まで (06/26 23:00)
- 福祉向上に役立てて 鹿児島県中部郵便局長会が使用済み切手４０キロ、県社協へ寄贈 (06/26 22:30)
- 「疫病退散、コロナに負けるな」 アマビエ砂像、万之瀬川に降臨 南さつま (06/26 22:00)
- 薩摩川内・海星中生徒、「財政教育プログラム」で税について学ぶ (06/26 21:00)
- 南さつまの仏教婦人会、高齢者施設へ手作りマスク８０枚 (06/26 20:30)
- 余った食材を子ども食堂へ 鹿児島銀、取引先の在庫購入 生産者支援とロス解決 (06/26 20:00)
- アジサイ、挿し木で楽しんで 鹿児島市吉野公園で教室 (06/26 15:00)
- 和牛農家を支援 牛肉消費拡大へ市役所で販売会 南さつま (06/26 14:00)
- コロナに負けるな！本土最南端から応援 ネット活用、地元の高齢事業者に助言 南大隅 (06/26 13:00)
- 高齢者施設に手作りマスク寄贈 吹上高校生、メッセージ添え１００枚 (06/26 12:00)
- 地元経済応援 地域の商品券１０００万円超を購入へ 南九州市職員ら (06/26 11:00)
- スカイマーク、鹿児島－神戸線２往復に増便 ７月１～１６日 (06/26 10:00)
- お茶、コーヒー…自販機でとろみ付けられます！ 嚥下障害軽減へ機能 (06/26 09:09)
- 鹿児島県知事選スタート コロナ対策、原発延長争点に (06/26 09:00)
- 博物館の授業 児童ワクワク 下甑島・長浜小で「元気塾」 (06/26 09:00)
- 縁起物スタンプ復活 無人化の喜入駅、自由に入場券押印 (06/26 08:51)
- いじめ撲滅へ、児童が宣言 具体目標も発表 出水・米ノ津東小 (06/26 08:00)
- 消費拡大へ鹿児島黒牛のレシピ考案 鹿児島女子短期大学で発表会 (06/26 06:30)
- 県知事選７氏立候補 現県政を審判 ７月１２日投開票 (06/25 23:00)
- ネットショップ開設講座 自営業者や役場職員ら参加 大崎 (06/25 22:30)
- せん定枝は資源ごみ ６月からルール変更、回収申し込み１５００件 鹿児島市 (06/25 22:00)
- 見守り兼ね、高齢者に「父の日」の花 曽於・中部校区社協 (06/25 21:00)
- 医療従事者に感謝のユリの花 長島の農家、霧島の病院に贈る (06/25 20:30)
- 白雪姫お出まし 「脱密集」呼び掛け 鹿児島市・平川動物公園 (06/25 20:30)
- 消防女子の仕事知って 姶良市消防本部で就業体験 (06/25 20:00)
- 鹿児島県知事選、最多７人の戦いに (06/25 17:22)
- 節電で買い物券ゲット 鹿児島県が参加者募集 (06/25 15:45)
- 家事・育児 分担見直そう 薩摩川内市が「おうち時間シート」作成 (06/25 14:00)
- 水のある風景５０点展示 鹿児島市・大園さん個展 (06/25 13:00)