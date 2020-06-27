鹿児島県内１７海水浴場が開設予定、水質「特に良好」　８カ所が中止

(2020/06/27 06:30)

おおむね１万人以上が利用する鹿児島県内の海水浴場は今夏、１７カ所が開設を予定し、８カ所が新型コロナウイルス対策で中止することが２６日、県の水質調査で分かった。１７カ所の水質は全て「特に良好（ＡＡ）」だった。一湊（屋久島町）は開設可否を月末までに決める。県環境保全課が海水浴場のある市町村から２４日までに回答を得た。２６カ所で４、５月、ふん便性大腸菌群数や油膜の有無、透明度などを調べた。どの海水浴場からも腸管出血性大腸菌Ｏ１５７は検出されなかった。開設中止の海水浴場の調査結果は公表しない。【開設予定】ＡＡ 浜田（鹿屋市）脇本（阿久根市）浦田（西之表市）唐浜（薩摩川内市）国分キャンプ、小浜（霧島市）ダグリ岬（志布志市）大浜海浜公園（奄美市）ゴールドビーチ大浜（南大隅町）タエン浜（宇検村）畦プリンスビーチ（徳之島町）与名間海浜公園（天城町）瀬田海海浜公園（伊仙町）ワンジョ（和泊町）沖泊海浜公園（知名町）大金久、兼母（与論町）【開設中止】阿久根大島（阿久根市）よきの（西之表市）西方（薩摩川内市）江口浜海浜公園（日置市）あづま（長島町）磯、生見（鹿児島市）重富（姶良市）