鹿児島市のコロナ感染は４０代女性
(2020/07/01 20:01)
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- しろどんエコバッグいかが レジ袋有料化を受け、鹿銀が作製 (07/01 20:30)
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- 天文台にスズメの巣 愛好家らひな見守る 金峰 (07/01 13:00)
- 疫病退散の願い込め灯籠山車展示 都城 (07/01 12:00)
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- 修学旅行生は入館料無料に ９月から水族館など８施設 鹿児島市 (07/01 10:30)
- 餌にオリーブかす使用 鶏と卵試食 日置 (07/01 10:00)
- バカロレアって何？ 国際基準の教育プログラムにチャレンジ 鹿児島修学館中 (07/01 09:33)
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- 木質バイオマス発電、安定稼働へ試験運転 錦江町田代支所 (07/01 08:30)
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- 鹿児島県、楽天市場で地元産品物産展 ７月３０日まで (06/30 22:15)
- 迷路を進めダンゴムシ 特徴、習性楽しく学ぶ 鹿児島県立博物館 (06/30 21:00)
- 黎明館、県外修学旅行生の入館無料 ９月開始 (06/30 20:30)
- 校名由来の竹笛 歴史と澄んだ音色学ぶ 国分・青葉小４年生 (06/30 20:00)
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- 桜島住民避難に備え、対応を再確認 鹿県警 (06/30 14:00)
- 鹿児島県知事選・期日前投票、出足は好調 ３日間の投票率過去２番目 (06/30 13:00)
- 通帳形式で借りた本記録 南九州市３図書館、サービス開始 (06/30 12:00)
- 大崎事件再審請求支援 ネット寄付１２４０万円 周防監督「見守ってもらう闘いに」 (06/30 11:00)