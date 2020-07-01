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鹿児島市のコロナ感染は４０代女性

(2020/07/01 20:01)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は１日夜、市内で確認された新型コロナウイルスの感染者は市内に住む４０代の女性と発表した。発熱やせき、軽度のだるさや嗅覚障害を訴えている。県内での発生は６月１２日以来、１２人目。
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