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新たに鹿児島市４０代女性　コロナ感染県内２１人目

(2020/07/02 17:41)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は２日、鹿児島市在住の４０代女性が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染確認は２１人目。発熱などの症状がある。１日に感染が確認された４０代女性とは別人。

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