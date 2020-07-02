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新型コロナ１２例目　スナック利用者に連絡呼び掛け

(2020/07/02 19:05)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は２日、県内１２例目の新型コロナウイルス感染女性が働いていたスナック「ＮＥＷおだまＬｅｅ男爵」を６月１３～２９日の間に利用した人に、帰国者・接触者相談センターへ連絡するよう呼び掛けた。鹿児島市のセンターは＝099(216)1517
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