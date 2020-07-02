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おれんじ食堂、３１日再開　コロナ対策で席数半減

(2020/07/02 22:00)
南日本新聞ニュース
　肥薩おれんじ鉄道は観光列車「おれんじ食堂」の運行を７月３１日から再開する。新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、通常４３席を半数に絞って予約を受け付ける。

　３月下旬から一部運休し、５月からは車両の定期点検に入っている。向かい合わせの席は利用せず、停車駅ごとに車内換気するなど対策を徹底する。
　
　運行は金曜、土日祝日。夏ダイヤは１日４便で、午後５時３５分出水駅発は夕日も楽しめる。予約センター＝0996(63)6861
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